Агроновости

Вчера, 15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

Индия: темпы сева озимых культур выше прошлогодних

Темпы проведения сева озимых культур в Индии в т.г. заметно выше прошлогодних, сообщил Reuters.

В частности, по состоянию на 23 декабря посевная кампания была выполнена на 55,5 млн. га, что на 6% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. При этом пшеницей на отчетную дату было засеяно 27,86 млн. га против 25,93 млн. га годом ранее, зернобобовыми – 13,82 (12,57) млн. га, рапсом и горчицей – 6,82 (6,01) млн. га.

Как уточнили в минсельхозе Индии, озимый сев в стране планируется завершить до 8 января.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий