Агроновости

Вчера, 16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 161

В 2016 году СЗП на 35% увеличило перевозки зерновых грузов

В 2016 г. перевозки зерновых грузов по контрактам ПАО «Северо-Западное пароходство», одной из крупнейших судоходных компаний в РФ, с последующей перевалкой на морские суда (лихтеровкой) составили 1,12 млн. тонн, что на 35% превышает результат годом ранее. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба компании.

«В общем объёме зерновых, предназначенных для лихтеровки, перевозки пшеницы составили около 900 тыс. тонн, превысив на 55% показатель прошлого года, ячменя, кукурузы, льна и других зерновых - 220 тыс. тонн. Все операции по лихтеровке зерна проводились в морских портах Азово-Черноморского бассейна», - уточняется в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, увеличение в структуре СЗП объемов перевозки зерна обусловлено «значительным урожаем зерновых культур в 2016 г. и высокой рентабельностью перевозок до конечных портов Африки и Ближнего Востока с использованием морских судов большой грузоподъёмности».

«В 2017 г. пароходство намерено увеличить объёмы лихтеровки зерна с использованием судов «река-море», - подчеркнули в СЗП.

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