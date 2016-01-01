В 2016 году СЗП на 35% увеличило перевозки зерновых грузов
В 2016 г. перевозки зерновых грузов по контрактам ПАО «Северо-Западное пароходство», одной из крупнейших судоходных компаний в РФ, с последующей перевалкой на морские суда (лихтеровкой) составили 1,12 млн. тонн, что на 35% превышает результат годом ранее. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба компании.
«В общем объёме зерновых, предназначенных для лихтеровки, перевозки пшеницы составили около 900 тыс. тонн, превысив на 55% показатель прошлого года, ячменя, кукурузы, льна и других зерновых - 220 тыс. тонн. Все операции по лихтеровке зерна проводились в морских портах Азово-Черноморского бассейна», - уточняется в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, увеличение в структуре СЗП объемов перевозки зерна обусловлено «значительным урожаем зерновых культур в 2016 г. и высокой рентабельностью перевозок до конечных портов Африки и Ближнего Востока с использованием морских судов большой грузоподъёмности».
«В 2017 г. пароходство намерено увеличить объёмы лихтеровки зерна с использованием судов «река-море», - подчеркнули в СЗП.
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