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Вчера, 17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 181

Украинский рынок пшеницы в 2016/17 МГ развивается по сценарию предыдущего сезона – эксперт

В настоящее время украинский рынок пшеницы развивается по сценарию прошлого года, при этом каких-либо серьезных опасений за будущий урожай, как это было в прошлом году, в Украине сегодня нет. Такое мнение в комментарии ИА «АПК-Информ» высказала эксперт отдела трейдинга ПАО «ГПЗКУ» Татьяна Мороз.

«Все помнят прошлогоднюю ситуацию с озимыми в Украине и высокий урожай в итоге. В следующем году высокой урожайности озимых ожидать не стоит, но, если все так пойдет и далее, урожай будет не ниже среднего. Поэтому можно сказать, что, в целом, ситуация с озимым севом в Украине не является особо критичной», - отметила она.

Говоря об экспорте украинской пшеницы, Т.Мороз отметила, что, по ее оценке, до конца 2016 г. из Украины будет отгружено примерно 11 млн. тонн зерновой из прогнозируемых по итогам 2016/17 МГ 16-16,5 млн. тонн, а одним из основных проблемных вопросов для украинского зерна является не слишком высокий спрос импортеров.

При этом в России к настоящему времени экспорт пшеницы составил приблизительно 13,7 млн. тонн из 30 млн. тонн потенциального сезонного объема, в Европе – 11,3 (до конца года - 12-13) из 25 млн. тонн, из США – 12,5 млн. тонн. Таким образом, дефицита предложения пшеницы на мировых рынках в настоящее время не наблюдается», - добавила эксперт.

Более подробно о состоянии озимых и ключевых факторах ценообразования на украинском рынке зерновых читайте в статье «Состояние посевов озимых зерновых в Украине: мнения операторов рынка» на сайте АПК-Информ в разделе «Эксклюзив/Тема».

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