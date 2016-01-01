Россия ввела запрет на ввоз КРС из Грузии
Россельхознадзор с 26 декабря ввел временные ограничения на ввоз в РФ крупного рогатого скота из Грузии в связи с регистрацией на территории указанного государства вспышки нодулярного дерматита. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
«В связи с регистрацией вспышки нодулярного дерматита КРС на территории Грузии вводятся ограничения на ввоз в Российскую Федерацию восприимчивых к нодулярному дерматиту животных и продукции из них без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса данного заболевания», - говорится в сообщении.
Также указанный запрет распространяется на ввоз генетического материала указанных животных, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания и перевозки.
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