Агроновости

Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

Россия ввела запрет на ввоз КРС из Грузии

Россельхознадзор с 26 декабря ввел временные ограничения на ввоз в РФ крупного рогатого скота из Грузии в связи с регистрацией на территории указанного государства вспышки нодулярного дерматита. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«В связи с регистрацией вспышки нодулярного дерматита КРС на территории Грузии вводятся ограничения на ввоз в Российскую Федерацию восприимчивых к нодулярному дерматиту животных и продукции из них без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса данного заболевания», - говорится в сообщении.

Также указанный запрет распространяется на ввоз генетического материала указанных животных, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания и перевозки.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий