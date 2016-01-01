Агроновости

Вчера, 16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 152

Лидеры стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс

Главы стран-участниц Евразийского экономического союза подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

По его словам, документ подписали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Армении Серж Саргсян.

Из-за отсутствия на саммите президента Беларуси Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, будут направлены в Минск ему на подпись.

Отмечается, что Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС.

Напомним, новая редакция кодекса была согласована всеми странами-членами союза в ноябре т.г.

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