Агроновости

12:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 150

Минсельхоз Аргентины повысил прогноз площади сева сои в 2016/17 МГ

Минсельхоз Аргентины в обновленном отчете от 27 декабря незначительно повысил оценку посевных площадей под соевыми бобами в стране в 2016/17 МГ - до 20,3 млн. га против 20,2 млн. га, озвученных месяцем ранее, сообщает Business Recorder.

Кроме того, эксперты также повысили прогноз валового сбора аргентинской пшеницы в 2016/17 МГ - на 0,8 млн. тонн, до 15,7 млн. тонн за счет улучшения урожайности культуры. Как уточняется, урожайность зерновой существенно превысит среднегодовые показатели в таких ключевых провинциях-производителях пшеницы, как Кордова, Санта-Фе и Энтре-Риос.

Также увеличению валового сбора пшеницы будет способствовать и возросшая заинтересованность аргентинских аграриев в ее производстве после отмены в конце 2015 г. экспортных пошлин на зерновую.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий