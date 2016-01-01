В Казахстане выросла цена на крупы, яйца, хлеб, мясо птицы и сахар
В Казахстане из 33 социально значимых продовольственных товаров повышению цен подверглись крупы, яйца, хлеб пшеничный, мясо птицы, сахар-песок. Об этом заявил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, сообщило 27 декабря ИА «Казах-Зерно».
По его словам, местные исполнительные органы уже активизировали работу своих стабфондов, проводят соответствующие интервенции.
«Местным исполнительным органам сейчас нужно активно этот вопрос держать на контроле и не допускать необоснованного роста цен», - сказал министр.
К.Бишимбаев заверил, что в соответствии с поручением главы государства Министерство национальной экономики РК никаких заявок на повышение тарифов на услуги естественных монополий с сентября т.г. до 1 января 2017 г. не рассматривает.
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