Аргентина: перспективы урожая сои в провинции Буэнос-Айрес остаются неопределенными
Осадки, выпавшие в минувшие выходные на значительной части территории Аргентины, практически не затронули юго-восточных районов провинции Буэнос-Айрес, где продолжает наблюдаться засуха, которая может привести к снижению валового сбора соевых бобов в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на данные местных метеорологов.
Так, по данным аналитиков Зерновой биржи Буэнос-Айреса, площадь сева масличной в юго-восточной части указанной провинции изначально оценивалась на уровне 1,65 млн. га, однако ввиду засушливой погоды данный показатель может снизиться. Ситуация усугубляется и скорым окончанием посевной кампании – сев сои в данном регионе может проводиться лишь до 10 января.
Отметим, что общая площадь сева сои в Аргентине в 2016/17 МГ прогнозируется на уровне 19,6 млн. га, а посевная кампания к настоящему времени выполнена на 76% от плана.
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