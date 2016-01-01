Агроновости

14:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 115

Проект бюджета Союзного государства Беларуси и России на 2017 год принят в первом чтении

Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2017 г. Об этом 27 декабря сообщило агентство Интерфакс-Беларусь.

Отмечается, что его доходная часть составляет 6,712 млрд. руб., расходная – 4,873 млрд. руб.

Отчисления РФ в бюджет Союзного государства составят 3,167 млрд. руб., Беларуси – 1,705 млрд. руб. Доходная часть сформирована также с учетом неналоговых доходов в размере 1,84 млрд. руб. Профицит равен 1,839 млрд. руб.

Согласно сообщению, средства бюджета будут направлены на финансирование 32 программ и мероприятий.

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