Беларусь ввела очередной запрет на ввоз мяса птицы из Польши
Беларусь временно ограничила ввоз мяса птицы из воеводств Польши Малопольское и Мазовецкое из-за зарегистрированных случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь.
Отмечается, что запрет распространяется на ввоз в республику из указанных регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из данных регионов вышеуказанных товаров.
Напомним, что ранее Беларусь ввела аналогичный запрет на ввоз мяса птицы из Любушского, Западно-Поморского воеводств Польши.
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