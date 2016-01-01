Агроновости

15:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 93

Правительство РФ утвердило концепцию транспортных коридоров в Приморском крае

Правительство России утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров, которые объединят Приморский край РФ с китайскими провинциями. Об этом 27 декабря на пресс-конференции в Москве заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщило агентство ТАСС.

Как уточнил министр, первый из указанных коридоров – «Приморье-1» – свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково и порты на востоке края.

«По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты», - отметил А.Галушка.

Еще один коридор – «Приморье-2» – должен будет связать с провинциями Китая порты на юго-западе Приморского края – Посьет, Зарубино и Славянка.

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