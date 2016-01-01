Россельхознадзор проверит работу лаборатории в египетском порту Дамиетта
Специалисты Россельхознадзора во второй половине января 2017 г. посетят Египет с целью «проведения комиссионного отбора проб и ознакомления с методологией работы египетской лаборатории в порту Дамиетта». Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшихся телефонных переговоров Россельхознадзора с Генеральной организацией ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта, сообщила 27 декабря пресс-служба российского ведомства.
Как уточняется в сообщении, поводом для указанного визита стало задержание российской продукции в указанном порту в связи с выявлением в ней повышенного содержания бактерий группы кишечной палочки.
При этом, о какой конкретно продукции идет речь, в сообщении не уточняется.
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