Агроновости

16:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 99

В Бразилии стартовала уборка соевых бобов

На минувшей неделе фермеры бразильского штата Мату-Гросу приступили к уборке соевых бобов, сообщает The Soybean & Corn Advisor.

Как уточняется, в настоящее время убираются посевы скороспелой масличной, сев которой был начат 15 сентября. Намолот соевых бобов пока незначительный, поскольку массовая уборка начнется со следующей недели.

При этом существовали опасения, что сильные дожди в первой половине декабря т.г. могли негативно сказаться на показателях урожайности масличной, но установившаяся во второй половине месяца сухая погода обеспечила достаточно ранний старт уборочной кампании.

Согласно прогнозам Института экономики и сельского хозяйства Мату-Гросу, производство сои в штате в текущем сезоне может превысить 30 млн. тонн, а урожайность ожидается на уровне 47 бушелей/акр.

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