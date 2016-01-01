Агроновости

16:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 84

К 2020 году Китай планирует удвоить объемы производства этанола

Согласно пятилетнему плану Государственного энергетического управления КНР (NEA), к 2020 г. годовой объем производства этанола в Китае планируется увеличить до 4 млн. тонн, что практически вдове превысит текущий уровень, сообщил JD Supra Business Advisor.

При этом указанного роста планируется добиться, несмотря на строгий контроль использования в Китае продовольственных культур в промышленных целях. В связи с этим приоритет при производстве этанола будет отдаваться маниоке и другим не зерновым культурам.

Также уточняется, что к 2020 г. планируется увеличить долю потребления биотоплива в Китае с текущих 12% до 15%.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий