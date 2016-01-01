К 2020 году Китай планирует удвоить объемы производства этанола
Согласно пятилетнему плану Государственного энергетического управления КНР (NEA), к 2020 г. годовой объем производства этанола в Китае планируется увеличить до 4 млн. тонн, что практически вдове превысит текущий уровень, сообщил JD Supra Business Advisor.
При этом указанного роста планируется добиться, несмотря на строгий контроль использования в Китае продовольственных культур в промышленных целях. В связи с этим приоритет при производстве этанола будет отдаваться маниоке и другим не зерновым культурам.
Также уточняется, что к 2020 г. планируется увеличить долю потребления биотоплива в Китае с текущих 12% до 15%.
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