Агроновости

17:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

Россия увеличила объемы отгрузок зерновых из морпортов

Согласно данным мониторинга ИА «АПК-Информ», в период с 16 по 23 декабря из российских морпортов на экспорт было отгружено 590,2 тыс. тонн зерновых против 422,1 тыс. тонн неделей ранее. В частности, объемы экспорта пшеницы в отчетный период составили 427,8 тыс. тонн, кукурузы - 157,2 тыс. тонн, гороха - 5,2 тыс. тонн.

Лидерами по отгрузкам зерновых из морских портов в указанный период являлись МТП Новороссийск - 226,9 тыс. тонн и МТП Тамань - 114,1 тыс. тонн.

Основные объемы зерна были отгружены в Турцию (220 тыс. тонн), Египет (98,7 тыс. тонн) и Иран (49,4 тыс. тонн).

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