Агроновости

17:23 Источник: АПК-Информ Просмотров: 64

Украина в начале 2017 года подаст иск в ВТО против России из-за ограничений импорта продукции

Украина в начале 2017 г. подаст очередной иск во Всемирную торговую организацию против России по фактам ограничений импорта украинской продукции. Об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщило 27 декабря агентство РБК-Украина.

«Мы заканчиваем процедуру сбора доказательной базы по ограничению импорта в Российскую Федерацию украинских продовольственных товаров и других промышленных товаров и собираемся подать этот иск в начале следующего года», - сказала она.

Напомним, летом Украина призвала Европейский союз усилить давление на Российскую Федерацию для отмены ограничений на транзит украинской продукции.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий