Украина: компания «Олияр» в начале января начнет переработку соевых бобов
Как стало известно экспертам ИА «АПК-Информ», с 10 января 2017 г. компания «Олияр» на базе производственных мощностей в с. Ставчаны (Львовская обл.) планирует приступить к переработке сои урожая 2017 г.
При этом стоит отметить, что компания имеет возможность экспортировать соевый шрот в Беларусь, поскольку Львовская область не входит в число регионов, на которые распространяются введенные белорусской стороной ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок (в т.ч. белкового сырья, подсолнечного и соевого шротов) в связи с выявлением вспышек АЧС.
Напомним, что после ввода в эксплуатацию нового маслоэкстракционного завода компании в 2013 г. предприятие перерабатывает соевые бобы, семена рапса и подсолнечника. Максимальная мощность цеха экстракции по переработке сои составляет 750 т/сут. Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», по итогам сезона-2015/16 компания «Олияр» переработала порядка 80 тыс. тонн соевых бобов, 77 тыс. тонн семян рапса и 8,3 тыс. тонн семян подсолнечника.
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