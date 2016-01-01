В Беларуси перенесены сроки завершения преобразования сельхозкооперативов – указ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, который вносит изменения в Указ №349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)» от 17.07.14. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба главы государства.
«В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 г.», - говорится в сообщении.
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