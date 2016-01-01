Агроновости

12:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 174

В Беларуси перенесены сроки завершения преобразования сельхозкооперативов – указ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, который вносит изменения в Указ №349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)» от 17.07.14. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

«В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 г.», - говорится в сообщении.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий