Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала почти 22 млн. тонн зерновых – Минагропрод
Украина с начала текущего МГ поставила на внешние рынки 21,85 млн. тонн зерновых. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщило 27 декабря агентство УНИАН.
В частности, пшеницы к отчетной дате экспортировано 11,1 млн. тонн, ячменя – около 4,3 млн. тонн, кукурузы – 6,4 млн. тонн.
Кроме того, с начала текущего сезона поставлено на внешние рынки 167,1 тыс. тонн украинской муки, из которых 166,5 тыс. тонн - пшеничной.
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