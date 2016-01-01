Агроновости

13:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 159

Беларусь в январе-октябре сократила экспорт калийных удобрений на 7,8%

Беларусь в январе-октябре 2016 г. сократила экспорт калийных удобрений на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее – до 4,567 млн. тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Об этом говорится на портале Национального статистического комитета РБ.

Отмечается, что за отчетный период основной объем экспорта хлоркалия пришелся на страны дальнего зарубежья, на рынки которых было поставлено 4,443 млн. тонн (-8,5%). Поставки в страны СНГ составили 124,3 тыс. тонн (+23,3%).

В январе-октябре т.г. среднеконтрактные цены экспорта калийных удобрений составили $361 за тонну (-25,4%).

Согласно сообщению, за 10 месяцев также было экспортировано 296,7 тыс. тонн азотных удобрений (-21,1%). При этом поставки в страны СНГ выросли на 37,3% – до 38,4 тыс. тонн, в страны дальнего зарубежья – сократились на 25,8%, до 258,3 тыс. тонн.

Среднеконтрактные цены на азотные удобрения в январе-октябре составили $427 за тонну (-27,2%).

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий