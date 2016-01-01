Беларусь в январе-октябре сократила экспорт калийных удобрений на 7,8%
Беларусь в январе-октябре 2016 г. сократила экспорт калийных удобрений на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее – до 4,567 млн. тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Об этом говорится на портале Национального статистического комитета РБ.
Отмечается, что за отчетный период основной объем экспорта хлоркалия пришелся на страны дальнего зарубежья, на рынки которых было поставлено 4,443 млн. тонн (-8,5%). Поставки в страны СНГ составили 124,3 тыс. тонн (+23,3%).
В январе-октябре т.г. среднеконтрактные цены экспорта калийных удобрений составили $361 за тонну (-25,4%).
Согласно сообщению, за 10 месяцев также было экспортировано 296,7 тыс. тонн азотных удобрений (-21,1%). При этом поставки в страны СНГ выросли на 37,3% – до 38,4 тыс. тонн, в страны дальнего зарубежья – сократились на 25,8%, до 258,3 тыс. тонн.
Среднеконтрактные цены на азотные удобрения в январе-октябре составили $427 за тонну (-27,2%).
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Украина планирует ввести антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений
11:25
-
Беларусь в 2017 году планирует экспортировать около 10 млн. тонн хлоркалия
21 декабря, 13:38
-
Малайзия планирует закупку белорусской техники для работы на рисовых полях
21 декабря, 12:02
-
В январе-октябре экспорт российских минудобрений превысил 25 млн. тонн - ФТС
8 декабря, 16:00
-
Аграрии просят принять меры для восстановления бесперебойного экспорта зерна из Украины
30 ноября, 15:45
-
Беларусь в январе-сентябре сократила экспорт калийных удобрений на 10,6%
28 ноября, 17:37
-
В Беларуси сорвана госпрограмма импортозамещения химических СЗР – Комитет госконтроля
21 ноября, 14:39
-
Молдова: Trans-Oil Group инвестировала $6 млн. в увеличение мощностей зернового терминала в порту Джурджулешты
17 ноября, 15:45
-
Беларусь за 9 месяцев нарастила поставки бензина и дизтоплива в Украину на 48%
17 ноября, 14:41