Агроновости

13:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 172

В течение 3 месяцев Иран планирует экспортировать 3 млн. тонн пшеницы и продуктов переработки

В течение ближайших 3 месяцев Иран планирует экспортировать порядка 3 млн. тонн пшеницы и продуктов ее переработки. Такое заявление сделал глава минсельхоза страны Али Ганбари, сообщает YJC.IR.

Как уточнил министр, ключевыми покупателями иранской пшеницы и продуктов ее переработки будут Турция и Италия, которых в настоящее время полностью устраивают показатели качества данной продукции.

При этом А.Ганбари добавил, что в случае реализации указанных планов Иран получит доход в размере примерно $600 млн., а также продемонстрирует по итогам сезона рекордные показатели роста, как объемов внутреннего производства пшеницы, так и ее экспорта.

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