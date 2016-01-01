Индия снизила норму стратегических запасов пшеницы
Продовольственная корпорация Индии (FCI) снизила с 3 до 2 млн. тонн норму стратегических запасов пшеницы с целью увеличения объемов ее реализации через систему общественного распределения (OMSS), сообщает The Financial Express.
В частности, были внесены изменения в нормы запасов для I и IV кварталов календарного года, которые по состоянию на 1 октября должны составлять 19,5 млн. тонн, на 1 января – 13,8 млн. тонн.
Данное решение, как предполагается, позволит направить дополнительно 1 млн. тонн пшеницы для реализации посредством OMSS.
Стоит отметить также, что, по официальным данным, запасы пшеницы в FCI по состоянию на 1 декабря т.г. снизились на 49% в год – до 16,49 млн. тонн. Таким образом, к 1 января излишка запасов продукции в корпорации практически не будет с учетом ежемесячной реализации 2,5 млн. тонн зерновой через OMSS.
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