Агроновости

15:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 141

В ноябре Аргентина нарастила переработку сои и снизила – подсолнечника

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам ноября т.г. объемы переработки сои в Аргентине, несмотря на сезонное снижение, превысили первоначальные ожидания операторов рынка и составили 3,64 млн. тонн против 3 млн. тонн за аналогичный месяц годом ранее.

В то же время, переработка семян подсолнечника в отчетном месяце сократилась до 93 тыс. тонн, что существенно ниже показателей как октября т.г. (129 тыс. тонн), так и ноября прошлого года (130 тыс. тонн).

Всего в январе-ноябре т.г. объем переработки соевых бобов в Аргентине достиг 41 млн. тонн, что на 2,7 млн. тонн выше показателя аналогичного периода годом ранее. Переработка семян подсолнечника за 11 месяцев также незначительно повысилась – до 2,6 (2,5) млн. тонн.

В целом общий объем переработки шести ключевых масличных в Аргентине по итогам января-ноября составил 43,9 (41,1) млн. тонн.

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