Казахстан: «Казфосфат» нарастил производство фосфорно-калийных удобрений
ТОО «Казфосфат» (Жамбылская обл. РК) ввело в эксплуатацию два цеха по производству фосфорно-калийных удобрений мощностью 5 тыс. тонн в год и блок разделения воздуха мощностью 70 млн. кубометров азота в год. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Проекты, общая стоимость которых составила почти 1,5 млрд. тенге, позволят увеличить объем производства и номенклатуру товаров, снизить себестоимость продукции и расширить круг потребителей.
«При строительстве блока разделения воздуха были использованы самые современные технологии в области криогеники. Установленное оборудование отвечает всем современным требованиям в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и качества. Имеет полностью автоматизированную систему управления технологическим процессом», - говорится в сообщении.
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