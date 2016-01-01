Агроновости

15:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 154

Казахстан: «Казфосфат» нарастил производство фосфорно-калийных удобрений

ТОО «Казфосфат» (Жамбылская обл. РК) ввело в эксплуатацию два цеха по производству фосфорно-калийных удобрений мощностью 5 тыс. тонн в год и блок разделения воздуха мощностью 70 млн. кубометров азота в год. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Проекты, общая стоимость которых составила почти 1,5 млрд. тенге, позволят увеличить объем производства и номенклатуру товаров, снизить себестоимость продукции и расширить круг потребителей.

«При строительстве блока разделения воздуха были использованы самые современные технологии в области криогеники. Установленное оборудование отвечает всем современным требованиям в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и качества. Имеет полностью автоматизированную систему управления технологическим процессом», - говорится в сообщении.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий