В ноябре в Казахстане был произведен рекордный объем растительных масел
Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в ноябре т.г. объем производства растительных масел в стране составил рекордные для Казахстана 34,7 тыс. тонн.
При этом уточняется, что указанный рост был обеспечен за счет объемов переработки семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов. Соответственно, производство подсолнечного масла в отчетном месяце составило 22,4 тыс. тонн, льняного и соевого – по 2,3 тыс. тонн.
Всего по итогам первых 3 месяцев 2016/17 МГ (сентябрь-ноябрь) объем производства растительных масел в Казахстане на 18% превысил показатель аналогичного периода сезоном ранее и достиг 99,5 тыс. тонн.
Более детальная информация о производстве продукции переработки масличных культур в Казахстане будет представлена в издании «АПК-Стат: масло» (Блок №3).
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