В 2016 году мировое производство биодизеля станет рекордным
Согласно предварительной оценке аналитиков Oil World, по итогам 2016 г. мировое производство биодизеля возрастет на 3,3 млн. тонн в сравнении с показателем предыдущего года и достигнут рекордных 33 млн. тонн.
Как уточняется, наиболее существенное увеличение объема выпуска указанной продукции отмечается в Индонезии – до 3 млн. тонн против 1,16 млн. тонн годом ранее на фоне успешной реализации в стране государственной биодизельной программы, которая предусматривает возмещение потребителям ценовой разницы между биодизелем и традиционным топливом за счет налога с экспорта пальмового масла.
В США производство продукции в 2016 г. составит 5,8-5,9 млн. тонн, что на 1 млн. тонн превышает уровень прошлого года и обусловлено увеличением обязательной нормы содержания биодизеля в транспортном топливе.
Аргентина увеличила производства биотоплива на 0,8 млн. тонн в год - до 2,65 млн. тонн на фоне роста спроса США на аргентинское топливо. В ЕС данный показатель соответствует уровню прошлого года – 12,4 млн. тонн. При этом уточняется, что увеличение объемов выпуска продукции в Испании было компенсировано его снижением в Нидерландах и других странах-членах ЕС.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Украина: «Агроспецсервис» построит биогазовый завод в Кировоградской области
10 октября, 17:50
-
В ноябре в Казахстане был произведен рекордный объем растительных масел
16:05
-
В ноябре Аргентина нарастила переработку сои и снизила – подсолнечника
15:45
-
Казахстан: «Казфосфат» нарастил производство фосфорно-калийных удобрений
15:05
-
Ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству сахара в России приведет к убыточности отрасли - Союзроссахар
11:45
-
К 2020 году Китай планирует удвоить объемы производства этанола
Вчера, 16:45
-
В 2016/17 МГ Индонезия увеличит производство кукурузы
Вчера, 11:06
-
Украина и Беларусь намерены наладить сотрудничество в области машиностроения
26 декабря, 13:38
-
В январе-ноябре производство мяса птицы в сельхозорганизациях РФ возросло на 3%
26 декабря, 10:42
-
В 2017 году производство соевого масла в Бразилии может стать максимальным за последние 5 лет
23 декабря, 16:18