Агроновости

16:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

В 2016 году мировое производство биодизеля станет рекордным

Согласно предварительной оценке аналитиков Oil World, по итогам 2016 г. мировое производство биодизеля возрастет на 3,3 млн. тонн в сравнении с показателем предыдущего года и достигнут рекордных 33 млн. тонн.

Как уточняется, наиболее существенное увеличение объема выпуска указанной продукции отмечается в Индонезии – до 3 млн. тонн против 1,16 млн. тонн годом ранее на фоне успешной реализации в стране государственной биодизельной программы, которая предусматривает возмещение потребителям ценовой разницы между биодизелем и традиционным топливом за счет налога с экспорта пальмового масла.

В США производство продукции в 2016 г. составит 5,8-5,9 млн. тонн, что на 1 млн. тонн превышает уровень прошлого года и обусловлено увеличением обязательной нормы содержания биодизеля в транспортном топливе.

Аргентина увеличила производства биотоплива на 0,8 млн. тонн в год - до 2,65 млн. тонн на фоне роста спроса США на аргентинское топливо. В ЕС данный показатель соответствует уровню прошлого года – 12,4 млн. тонн. При этом уточняется, что увеличение объемов выпуска продукции в Испании было компенсировано его снижением в Нидерландах и других странах-членах ЕС.

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