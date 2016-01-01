Агроновости

Вчера, 17:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 279

Украинские переработчики снизили цены спроса на семена подсолнечника

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе украинские переработчики снизили цены спроса на семена подсолнечника ввиду соответствующей тенденции на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла.

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