Агроновости

17:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

В Казахстане прошедшие оттепели могут повлиять на слаборазвитые посевы озимых – Казгидромет

Во второй декаде декабря на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы, осадков выпало в пределах и ниже нормы. Об этом сообщается в обзоре агроклиматических условий РГП «Казгидромет».

Отмечается, что прошедшие оттепели в течение 2-3 дней могут повлиять на зимостойкость слабо развитых посевов озимой пшеницы (в фазах всходов и третьего листа) в некоторых районах Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.

Более подробно о погодных условиях второй декады декабря в Казахстане читайте в разделе «Влияние метеоусловий».

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