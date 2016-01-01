В Казахстане прошедшие оттепели могут повлиять на слаборазвитые посевы озимых – Казгидромет
Во второй декаде декабря на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы, осадков выпало в пределах и ниже нормы. Об этом сообщается в обзоре агроклиматических условий РГП «Казгидромет».
Отмечается, что прошедшие оттепели в течение 2-3 дней могут повлиять на зимостойкость слабо развитых посевов озимой пшеницы (в фазах всходов и третьего листа) в некоторых районах Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.
Более подробно о погодных условиях второй декады декабря в Казахстане читайте в разделе «Влияние метеоусловий».
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