Агроновости

10:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 136

Иордания объявила еще один тендер на импорт пшеницы

По информации операторов рынка, Иордания объявила о проведении тендера на закупку 30 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе-феврале 2017 г.

Закрытие тендера назначено на 29 декабря т.г.

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