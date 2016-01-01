Агроновости

11:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 168

В т.г. Россия собрала рекордные урожаи подсолнечника, сои и сахарной свеклы

По итогам 2016 г. в России были достигнуты рекордные урожаи семян подсолнечника и соевых бобов. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на предварительные данные Росстата.

«Валовой сбор соевых бобов в т.г. достиг 3,1 млн. тонн, что на 14,5% выше результата прошлого года (2,7 млн тонн). Урожай семян подсолнечника составил 10,7 млн. тонн в весе после доработки, превзойдя прежний рекордный показатель 2013 г. (9,8 млн. тонн)», - говорится в сообщении.

Урожай семян рапса в 2016 г. составил около 1 млн. тонн, что практически соответствует уровню прошлого года.

Еще один рекордный показатель был достигнут в производстве сахарной свеклы – 48,3 млн. тонн (рекорд прошлых лет в 2011 г. – 47,6 млн. тонн).

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий