Неблагоприятные погодные условия могут снизить качество зерна в Южной Австралии
Качество урожая зерновых культур в штате Южная Австралия может снизиться вследствие сильных дождей, сопровождавшихся штормом и ураганом, которые прошли 27 декабря, передает Rural.
В частности, по предварительным подсчетам, фермеры штата могут понести потери в размере $50-80 за тонну ввиду снижения качества пшеницы. При этом уточняется, что в регионе еще может быть собрано около 3 млн. тонн зерновой, но окончательный уровень возможных потерь пока не определен.
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