Агроновости

12:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Китай планирует наращивать площади пахотных земель

Согласно заявлению Государственного совета КНР, в течение ближайших трех лет в рамках реализации программы по обеспечению продовольственной безопасности Китай планирует увеличить площадь пахотных земель в стране на 1,3 млн. га.

Как уточняется, указанные планы обусловлены существенным сокращением пригодных для культивирования земель в КНР в последние годы в связи чрезмерным загрязнением площадей химикатами, а также ростом темпов урбанизации в стране.

Так, в настоящее время площадь обрабатываемых сельхозземель в Китае составляет порядка 124,3 млн. га, что на 2 млн. га меньше показателя 2003 г. Напомним также, что в Китае действует минимальный порог площади пахотных земель, который не должен быть ниже 120 млн. га.

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