В 2016/17 МГ Япония существенно нарастила закупки российской кукурузы
Россельхознадзор отмечает значительный рост в текущем сезоне объемов поставок российской кукурузы в Японию. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
«С начала 2016/17 МГ Япония импортировала 227,2 тыс. тонн кукурузы из РФ, что в 17,5 раза превышает показатель всего предыдущего сезона (13 тыс. тонн)», - говорится в сообщении.
Также Япония за период с июля по декабрь 2016 г. импортировала из России 5,6 тыс. тонн пшеницы (в 2015/16 МГ – 9,8 тыс. тонн) и 12,6 (43,8) тыс. тонн ячменя.
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