ЕЭК разработала порядок выплаты компенсации за нарушение обязательств стран ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект порядка выплаты компенсации в случае нарушения страной Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ЕЭК.
"Договор о ЕАЭС закрепляет, что в случае превышения разрешенного объема поддержки государство союза должно выплатить другим членам ЕАЭС компенсацию, размер которой соответствует превышению, а в случае применения запрещенных субсидий – компенсацию в размере выданной субсидии. Проект документа определяет условия распределения и процедуру выплаты компенсации в случае нарушения страной союза обязательств в области господдержки сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Согласно проекту компенсация распределяется между союзными государствами в размерах, рассчитанных на основе данных об объемах взаимной торговли стран ЕАЭС сельскохозяйственными товарами. Общий размер компенсации определяется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. Решение о размерах и сроках выплаты принимает Совет ЕЭК по итогам конкретного разбирательства.
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