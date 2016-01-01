Агроновости

14:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

Т.Сулейменов назначен министром национальной экономики Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил на должность министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба правительства.

Т.Сулейменов с февраля 2012 г. занимал пост министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий