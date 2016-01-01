Т.Сулейменов назначен министром национальной экономики Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил на должность министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба правительства.
Т.Сулейменов с февраля 2012 г. занимал пост министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике.
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