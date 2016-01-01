Агроновости

14:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

В Беларуси будут распределены тарифные квоты на ввоз свинины и мяса птицы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия распределит 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы на 2017 г. Соответствующее постановление №1083 опубликовано на сайте Совета Министров РБ.

Согласно документу, тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и г. Минск юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые заявят облисполкомам о потребности в использовании данных тарифных квот для выпуска продукции собственного производства, получаемой в результате переработки свинины и мяса птицы на территории Беларуси.

При этом будут также учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка имеющихся мощностей.

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