В Беларуси будут распределены тарифные квоты на ввоз свинины и мяса птицы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия распределит 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы на 2017 г. Соответствующее постановление №1083 опубликовано на сайте Совета Министров РБ.
Согласно документу, тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и г. Минск юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые заявят облисполкомам о потребности в использовании данных тарифных квот для выпуска продукции собственного производства, получаемой в результате переработки свинины и мяса птицы на территории Беларуси.
При этом будут также учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка имеющихся мощностей.
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