Агроновости

15:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 72

В 2016/17 МГ объем мировой переработки соевых бобов возрастет на 14 млн. тонн

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, объем мировой переработки соевых бобов в 2016/17 МГ возрастет на 14 млн. тонн в сравнении с показателем прошлого сезона и составит 285,9 млн. тонн. При этом уточняется, что активизации переработки следует ожидать, начиная с марта 2017 г., когда на рынок поступит южноамериканская масличная.

По оценке экспертов, США в 2016/17 МГ смогут нарастить объем переработки соевых бобов до 52,7 млн. тонн, что станет рекордным показателем для страны. Увеличение переработки также ожидается в Китае – на 5,7 млн. тонн в год, до 81,5 млн. тонн и в Бразилии – на 1,4 млн. тонн, до 41 млн. тонн.

В Аргентине переработка сои также может возрасти - на 0,9 млн. тонн в год, до 44,2 млн. тонн, однако итоговый показатель будет зависеть от ряда факторов, в частности темпов и объемов продаж урожая фермерами, спроса на соевое масло и шрот, а также маржи переработчиков.

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