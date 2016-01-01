В ЕАЭС одобрили создание зоны свободной торговли с четырьмя странами
На заседании Высшего Евразийского экономического совета президенты четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали решение о начале переговоров по заключению соглашений о свободной торговле с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром. Ожидается подписание документа белорусской стороной. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ЕЭК.
Согласно результатам эконометрического анализа Евразийской экономической комиссии проведенного в рамках совместного с Ираном исследования о целесообразности заключения соглашения о ЗСТ, очевиден достаточно большой потенциал прироста ВВП для всех членов Союза (+$27 млн. – для Армении, +$78,6 млн. – для Беларуси, +$508,6 млн. – для Казахстана, +$12 млн. – для Кыргызстана, +$1,3 млрд. – для России).
«Что касается Индии, то ее экономика – самая быстрорастущая в мире. Это говорит об особой перспективности индийского рынка в отношении наращивания ввоза товаров из стран Союза. Анализ показывает, что заключение соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Индией будет взаимовыгодным», – говорится в сообщении.
В отношении Египта отмечается, что он является давним торговым партнером ЕАЭС. При заключении соглашения с ним экспорт стран ЕАЭС может возрасти на 14,5%, а импорт из Египта – на 34%. Среди основных экспортируемых товаров окажутся в т.ч. растительные масла и жиры, сахар, напитки и др.
Также переговоры с Сингапуром будут носить всеобъемлющий характер с учетом последних мировых тенденций по развитию торговли. «В работу с Сингапуром потребуется глубокое вовлечение правительств стран ЕАЭС с учетом специфики распределения соответствующих компетенций между ними и ЕЭК», – уточнила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Лидеры стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс
26 декабря, 16:50
-
ЕЭК усовершенствует методику распределения таможенных пошлин между государствами ЕАЭС
23 декабря, 17:54
-
Кабмин Украины одобрил решение о продлении действия ввозных пошлин на товары из РФ
22 декабря, 12:50
-
Совет ЕЭК принял ряд важных решений по развитию евразийской интеграции
22 декабря, 10:42
-
Правительство России утвердило ряд мер поддержки несырьевого экспорта
21 декабря, 14:10
-
ВРУ приняла законопроект об обеспечении экспортной экспансии украинских товаров
21 декабря, 10:26
-
США подали в ВТО жалобу на Китай по вопросу квот на сельхозпродукцию
16 декабря, 15:46
-
Правительство России поручило расширить проект «Экспорт продукции АПК»
9 декабря, 09:19
-
Рынок Евросоюза является одним из приоритетных для украинской продукции – Лапа
2 декабря, 16:32
-
ЕЭК утвердила нормативно-правовую базу в области карантина растений
1 декабря, 17:38