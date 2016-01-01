Агроновости

15:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 31

В ЕАЭС одобрили создание зоны свободной торговли с четырьмя странами

На заседании Высшего Евразийского экономического совета президенты четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали решение о начале переговоров по заключению соглашений о свободной торговле с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром. Ожидается подписание документа белорусской стороной. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ЕЭК.

Согласно результатам эконометрического анализа Евразийской экономической комиссии проведенного в рамках совместного с Ираном исследования о целесообразности заключения соглашения о ЗСТ, очевиден достаточно большой потенциал прироста ВВП для всех членов Союза (+$27 млн. – для Армении, +$78,6 млн. – для Беларуси, +$508,6 млн. – для Казахстана, +$12 млн. – для Кыргызстана, +$1,3 млрд. – для России).

«Что касается Индии, то ее экономика – самая быстрорастущая в мире. Это говорит об особой перспективности индийского рынка в отношении наращивания ввоза товаров из стран Союза. Анализ показывает, что заключение соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Индией будет взаимовыгодным», – говорится в сообщении.

В отношении Египта отмечается, что он является давним торговым партнером ЕАЭС. При заключении соглашения с ним экспорт стран ЕАЭС может возрасти на 14,5%, а импорт из Египта – на 34%. Среди основных экспортируемых товаров окажутся в т.ч. растительные масла и жиры, сахар, напитки и др.

Также переговоры с Сингапуром будут носить всеобъемлющий характер с учетом последних мировых тенденций по развитию торговли. «В работу с Сингапуром потребуется глубокое вовлечение правительств стран ЕАЭС с учетом специфики распределения соответствующих компетенций между ними и ЕЭК», – уточнила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

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