Марокко планирует закупку крупного объема пшеницы
По сообщениям операторов рынка, агентство по закупке зерновых Марокко ONICL объявило тендер на импорт из США 363,64 тыс. тонн мягкой пшеницы с поставкой и 327,27 тыс. тонн твердой зерновой с поставкой до 30 апреля 2017 г. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 17 января.
Кроме того, в рамках отдельного тендера ONICL планирует приобрести 363,64 тыс. тонн мягкой пшеницы европейского происхождения с поставкой также до 30 апреля. Заявки на участие принимаются до 18 января.
Как уточняются, данные закупки осуществляются в рамках действующих тарифных квот.
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