Египет: участники и предложения тендера на закупку пшеницы
По сообщениям операторов рынка, в рамках тендера на закупку 55-60 тыс. тонн мукомольной пшеницы с поставкой 1-10 февраля Египет получил ряд предложений зерновой.
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