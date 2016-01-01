Агроновости

10:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Россельхознадзор снял запрет на поставки кормов белорусского ЗАО «Экомол-Агро»

Россельхознадзор с 30 декабря снял действовавшие ограничения на поставку в Россию продукции белорусского ЗАО «Экомол-Агро». Об этом сообщила пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, данное решение принято по результатам анализа предоставленных белорусской стороной «материалов расследования и информации о принятых мерах для устранения выявленных нарушений, результатов лабораторных исследований продукции, а также информации о регистрации выпускаемых ЗАО «Экомол Агро» и предназначенных для экспорта в Россию кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов».

Вместе с тем, запрет продолжает действовать в отношении продукции указанного предприятия, которая содержит ГМ компоненты в рамках действия статуса «Специальные требования».

Напомним, что ограничения на поставки в РФ продукции ЗАО «Экомол Агро» действовали с 9 июля т.г.

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