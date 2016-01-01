Россельхознадзор снял запрет на поставки кормов белорусского ЗАО «Экомол-Агро»
Россельхознадзор с 30 декабря снял действовавшие ограничения на поставку в Россию продукции белорусского ЗАО «Экомол-Агро». Об этом сообщила пресс-служба.
Как уточняется в сообщении, данное решение принято по результатам анализа предоставленных белорусской стороной «материалов расследования и информации о принятых мерах для устранения выявленных нарушений, результатов лабораторных исследований продукции, а также информации о регистрации выпускаемых ЗАО «Экомол Агро» и предназначенных для экспорта в Россию кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов».
Вместе с тем, запрет продолжает действовать в отношении продукции указанного предприятия, которая содержит ГМ компоненты в рамках действия статуса «Специальные требования».
Напомним, что ограничения на поставки в РФ продукции ЗАО «Экомол Агро» действовали с 9 июля т.г.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
ГПЗКУ с начала текущего МГ экспортировала 30 тыс. тонн муки
20 декабря, 16:18
-
МТП «Черноморск» и мировой портовый оператор Hutchison Port подписали меморандум о взаимопонимании
19 декабря, 10:58
-
«Молочный Альянс» осуществил поставку сливочного масла в Нидерланды
16 декабря, 13:38
-
Казахстан: на территории СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» в 2017 году начнется строительство продкомплекса
15 декабря, 11:30
-
COFCO начала экспорт пшеничной муки
8 декабря, 13:52
-
Морской терминал «Ника-Тера» за 10 месяцев 2016 года перевалил более 1,6 млн. тонн зерна
7 декабря, 13:15
-
В декабре в порту Азов будет открыт новый зерновой терминал
7 декабря, 12:44
-
KSG Agro в 2017 году планирует увеличить экспортные поставки свиного поголовья в Грузию
28 ноября, 12:34
-
УЗА и компания SGS подписали меморандум о взаимопонимании
24 ноября, 15:28