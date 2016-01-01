Агроновости

11:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Объем производства сахара в России достиг 5,5 млн. тонн

По состоянию на 29 декабря объем производства сахара из свеклы урожая 2016 г. в России достиг 5,5 млн. тонн, что на 500 тыс. тонн превышает показатель на аналогичную дату годом ранее. Об этом сообщил Союз сахаропроизводителей РФ.

«Суточное производство сахара на отчетную дату составляло 32 тыс. тонн, что в 2 раза превышает внутреннее потребление», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время производство сахара осуществляют 54 завода (в 2015 г. – 17), 21 предприятие уже завершило сезон.

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