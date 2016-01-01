Агроновости

12:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

Российские производители масел вынуждены работать с нулевой маржой - эксперт

Российские масложировые предприятия, занимающиеся исключительно производством подсолнечного масла и его экспортом, без глубокой переработки, в настоящее время, борясь за сырье, вынуждены работать с нулевой маржой. Об этом в эфире телеканала РБК заявил директор по стратегическому развитию ГК «Эфко» Владислав Романцев, сообщило агентство «Абирег».

«После того, как планово упала пошлина на экспорт подсолнечника до 6,5% и за счет дифференциации пошлин по подсолнечному маслу в 37% и подсолнечнику в 26% крупнейшему импортеру нашего масла, Турции, выгодно покупать подсолнечник, привозить к себе и перерабатывать. Таким образом, помимо того, что идет потеря производственной базы, конкуренция на мировом рынке, так мы еще и конкурируем с турками за сырье», - отметил эксперт.

Говоря о возможных мерах господдержки АПК в данном вопросе, В.Романцев подчеркнул, что они состоят не только в субсидировании, но и в том, чтобы «с помощью защитных мер обеспечить сырьем собственный рынок, чтобы на мировой рынок поставлять уже готовую продукцию».

«Хотя в рамках ВТО это, конечно, непросто», - добавил он.

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