В 2016/17 МГ Болгария собрала рекордный урожай пшеницы
Согласно уточненной оценке Минсельхоза Болгарии, в текущем сезоне урожай пшеницы в стране на 13% превысил показатель предыдущего сезона и достиг рекордных 5,64 млн. тонн.
При этом в министерстве уточнили, что около 70% собранной зерновой является мукомольной. Средняя влажность пшеницы составила 11,7% против 11,6% в прошлом году, содержание белка – 11,7% (11,4%), клейковины – 23,3% (22,8%). Число падения в среднем равно 376,7 сек. (299,7 сек.).
Экспорт пшеницы из страны в текущем сезоне прогнозируется на уровне 4 млн. тонн против 3,5 млн. тонн в 2015/16 МГ.
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