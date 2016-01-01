Регионы Китая продолжают смягчать требования к перевозкам кукурузы
Власти китайской провинции Гирин предприняли очередной шаг по ослаблению действующих с сентября т.г. ограничений при перевозках кукурузы, сообщает Reuters.
В частности, согласно документу, размещенному на сайте Зерновой администрации Гирин, при транспортировке кукурузы за пределы провинции водители будут освобождаться от дорожного сбора либо оплачивать его по сниженной ставке.
Данная мера была предпринята с целью облегчения поставки зерновой нового урожая в южные регионы Китая, а также снижения цены на транспортировку, которая заметно возросла за период действия введенных ограничений.
Напомним, что в середине текущего месяца было принято решение о неприменении инспекционными службами провинции штрафных санкций к перевозчикам кукурузы в случае, если допустимый вес груза превышен не более чем на 1 тонну.
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