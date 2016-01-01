Агроновости

13:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 58

Китай планирует сокращать запасы кукурузы за счет производства биопластика

В течение ближайших трех лет Китай планирует увеличить производство биоразлагаемого пластика из кукурузы, а также нарастить использование зерновой в фуражных целях. Данное решение является очередным в перечне мер, предпринимаемых КНР для снижения чрезмерных запасов зерновой в стране, которые в настоящее время превышают 200 млн. тонн, и стабилизации ценовой ситуации в данном сегменте рынке, сообщает Reuters.

Так, согласно планам по развитию отрасли переработки зерновых и масличных на период до 2020 г., власти Китая намерены предоставить господдержку производства полилактида – биохимического материала, который производится из кукурузного крахмала и сахара.

В настоящее время другие подробности реализации данного плана не уточняются.

Напомним также, что летом т.г. правительство Китая начало программу продажи зерновой из госзапасов страны, которые, однако, продвигаются очень медленно, и на данный момент запасы все еще превышают 200 млн. тонн.

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