Агроновости

14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

В 2016 году Турция на 8,7% сократила производство зерна

Согласно данным Института статистики Турции, производство зерновых в стране в 2016 г. снизилось на 8,7% в сравнении с показателем годом ранее и составило 35,28 млн. тонн.

Как уточняется, валовой сбор пшеницы в стране сократился на 8,8% в год – до 20,6 млн. тонн. Урожай ячменя снизился более существенно – на 16,3%, до 6,7 млн. тонн. Производство ржи составило 0,3 млн. тонн (-9,1% в год), овса – 225 тыс. тонн (-10%).

В то же время, объем производства соевых бобов в Турции в 2016 г. вырос на 2,5% - до 165 тыс. тонн.

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