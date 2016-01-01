Агроновости

13:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 73

По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4% - Росстат

По предварительным данным, полученным на основании еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 276 городах России, индекс потребительских цен в декабре 2016 г. составит 100,4%, с начала года – 105,4%. Об этом 30 декабря сообщил Росстат.

При этом уточняется, что рост потребительских цен на продовольственные товары в декабре составил 0,6%, по итогам 2016 г. – 4,6%.

«Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2016 г. будут представлены 10 января 2017 г.», - уточнили в ведомстве.

Следует также отметить, что уровень инфляции по итогам 2016 г. стал рекордно низким в истории современной России. До этого минимальный показатель был зафиксирован по итогам 2011 г. – 6,1%.

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