Агроновости

16:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 73

В 2016 году российские аграрии привлекли на кредитование полевых работ 337 млрд. руб.

По состоянию на 29 декабря общий объем выданных российским аграриям с начала т.г. кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ составил 336,9 млрд. руб., что на 31,8% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

В частности, АО «Россельхозбанк» к отчетной дате выдало кредитов на сумму 253,03 млрд. руб., что на 33,2% превышает показатель на 29 декабря 2015 г., ПАО «Сбербанк России» – на сумму 83,87 млрд. руб., на 15,2% больше.

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