В Украине с 28 февраля 2017 года будут введены пошлины на импорт азотных удобрений из РФ
В Украине с 28 февраля 2017 г. сроком на пять лет будут введены антидемпинговые пошлины на импорт карбамида, смесей карбамида и нитрата аммония происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины, которое 30 декабря опубликовано в газете «Урядовый курьер».
В частности, для ОАО «Куйбышевазот» (Тольятти) пошлина установлена на уровне 4,19%, ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская обл.) и ОАО «Невиномысский Азот» (Ставропольский край) – 18,78%, других российских предприятий – 31,84%.
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